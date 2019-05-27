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Espreso.tvХай-текНоутбук с 6 опаснейшими вирусами продают за $ 1,2 млн

Ноутбук с 6 опаснейшими вирусами продают за $ 1,2 млн

Художник Го Про Донг отмечает, что цель создания ноутбука заключалась в том, чтобы превратить абстрактные угрозы, с которыми мы повсеместно сталкиваемся, в физический объект

Об этом пишет The Verge.

"У нас есть представление, что это происходит в компьютерах и на самом деле не может повлиять на нас, это абсурд, - добавил Го. - Вирусы могут влиять на электросети или общественную инфраструктуру, могут причинить прямой вред каждому из нас. Это новое оружие, автоматы современного мира ".

Он выбрал вирусы по размеру причиненных ими экономических ущербов. К ним относятся вирус ILOVEYOU 2000 года, который распространялся в виде "любовных писем" по электронной почте. Или WannaCry - атака с целью выкупа, которая в 2017 году отключила компьютеры в больницах и на заводах по всему миру и в которой разведывательные службы обвинили Северную Корею.

По словам Го, WannaCry - это прекрасный пример того, как цифровые атаки наносят физического вреда. "Этот вирус нанес ущерб в размере $ 100 млн и привел к отмене десятков тысяч визитов к врачам".

Ноутбук сейчас выставляется на аукционе, торги ведутся на сумму $ 1,2 млн. В описании устройства сообщается, что это не просто ноутбук, а "бестиарий чудовищ, которые нас окружают".

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