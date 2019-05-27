На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен

27 мая, 2019, 17:42

Согласно данным экзит-полов, националистическая партия Марин Ле Пен потеснила политсилу французского президента Эммануэля Макрона на выборах в Европейский парламент во Франции

Как передает Reuters, Национальное объединение Ле Пен получает 24,3% голосов избирателей. Президентская партия Вперед, республика - 22,5%.

По данным результатов опроса, в Европарламент проходят 25 депутатов от партии Ле Пен, в то время как партия Макрона получает 24 места.

Напомним, в Польше лидирует национал-консервативная правящая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского (42,4%).

В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit Найджела Фараджа, набравшая 31,5% голосов и получит 28 мест в Европарламенте.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте - Партия зеленых.

В Италии лидирует партия правопопулиста Сальвини.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил , что в новом составе ЕН преобладают друзья Украина.