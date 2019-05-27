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Espreso.tvОбществоНа Книжном Арсенале "Ветеранская палатка" стала лидером продаж

На Книжном Арсенале "Ветеранская палатка" стала лидером продаж

Более 4 тыс. книг авторства ветеранов, военных, волонтеров и внутренне перемещенных лиц было продано в "Ветеранской палатке" на "Книжном Арсенале"

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов в Facebook.

"Уникальное пространство "Ветеранская палатка" международного книжного фестиваля "Книжный Арсенал" стал настоящей сенсацией и лидером продаж среди других локаций фестиваля. Ежедневно количество посетителей и покупателей начислялась сотнями", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что известные артисты, политические деятели, горожане и гости столицы покупали книги себе и в подарок и редко оставляли палатку только с одним экземпляром в руках. Также среди покупателей немало было представителей библиотек, покупали десятки книг о современной российско-украинской войну.

По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, на "Книжном Арсенале" продали более 4 тыс. книг ветеранов, волонтеров и внутренне перемещенных человек.

"Более 4000 проданных книг, восторженные отзывы посетителей фестиваля и довольны ветераны-писатели - это все дает нам вдохновение двигаться дальше и организовывать "Ветеранскую палатку" и в других городах фестивалях, выставках-продажах, ярмарках", - заверила она.

Инициатор обустройства тематического пространства и куратор "ветеранских палатки" автор двух книг Мартин Брест отметил, что около 70% посетителей палатки и покупателей - это люди, которые вообще не видели войны и никак не связаны с военными. Впрочем, они все равно приходили, расспрашивали и, наконец, покупали литературу.

В течение пяти дней провели несколько автограф-сессий и несколько презентаций совершенно новых книг, вышедших накануне фестиваля.

Также в помещении Арсенала состоялась дискуссионная панель о значении ветеранской литературы для общества и, собственно, для самих ветеранов.

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