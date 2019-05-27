На Книжном Арсенале "Ветеранская палатка" стала лидером продаж
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов в Facebook.
"Уникальное пространство "Ветеранская палатка" международного книжного фестиваля "Книжный Арсенал" стал настоящей сенсацией и лидером продаж среди других локаций фестиваля. Ежедневно количество посетителей и покупателей начислялась сотнями", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что известные артисты, политические деятели, горожане и гости столицы покупали книги себе и в подарок и редко оставляли палатку только с одним экземпляром в руках. Также среди покупателей немало было представителей библиотек, покупали десятки книг о современной российско-украинской войну.
По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, на "Книжном Арсенале" продали более 4 тыс. книг ветеранов, волонтеров и внутренне перемещенных человек.
"Более 4000 проданных книг, восторженные отзывы посетителей фестиваля и довольны ветераны-писатели - это все дает нам вдохновение двигаться дальше и организовывать "Ветеранскую палатку" и в других городах фестивалях, выставках-продажах, ярмарках", - заверила она.
Инициатор обустройства тематического пространства и куратор "ветеранских палатки" автор двух книг Мартин Брест отметил, что около 70% посетителей палатки и покупателей - это люди, которые вообще не видели войны и никак не связаны с военными. Впрочем, они все равно приходили, расспрашивали и, наконец, покупали литературу.
В течение пяти дней провели несколько автограф-сессий и несколько презентаций совершенно новых книг, вышедших накануне фестиваля.
Также в помещении Арсенала состоялась дискуссионная панель о значении ветеранской литературы для общества и, собственно, для самих ветеранов.