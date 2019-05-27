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Espreso.tvОбществоНа Донбассе россияне трижды за сутки нарушили режим тишины

На Донбассе россияне трижды за сутки нарушили режим тишины

26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен.

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции ООС вблизи Зайцевого в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

 

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