На Донбассе россияне трижды за сутки нарушили режим тишины

27 мая, 2019, 07:59

26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен.

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции ООС вблизи Зайцевого в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".