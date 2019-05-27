МИД требует от России назвать дату и место освобождения моряков
Об этом в эфире Радио НВ заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, сообщает агентство Интерфакс-Украина.
"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сказала Зеркаль.
"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана выполнить решение Трибунала - отпустить моряков и суда", - добавила замминистра.
По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.
25 мая Трибунал ООН в Гамбурге, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
Также суд требует от России освободить три задержанных украинских корабля: "Никополь", "Бердянск" и "Яне Капу".
МИД РФ в ответ уже выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.