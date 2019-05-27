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Espreso.tvХай-текMicrosoft и Alphabet запустили курсы по квантовым вычислениям "для новичков"

Microsoft и Alphabet запустили курсы по квантовым вычислениям "для новичков"

Компании Microsoft и Alphabet запустили учебный курс для подготовки специалистов, способных работать на квантовых компьютерах

Как обещают создатели курса, после обучения выпускники смогут написать работающий квантовый код, говорится в пресс-релизе.

Несмотря на то, что создание полноценных и стабильных компьютеров с квантовым процессором пока только находится в перспективе, технологические гиганты Microsoft и Alphabet решили готовить специалистов по квантовым вычислениям уже сегодня. При этом становиться великими учеными в области квантовой физики для таких специалистов будет не обязательно.

Курсы квантовых вычислений будут платными, но при этом относительно непродолжительными. Ожидаемое время прохождения - от 16 до 24 учебных часов. Начало курса можно попробовать бесплатно уже сегодня.

"Научитесь строить квантовые алгоритмы с нуля с квантовым компьютером, который моделируется в вашем браузере, - говорится в описании курсов. - Квантовые вычисления является попыткой технологического прорыва в криптографии и разработки лекарственных препаратов с помощью машинного обучения. При этом существует большое количество недостоверной информации о квантовых вычислениях, в которой легко заблудиться ".

Выпускникам организаторы курсов обещают полноценные 100 строк работающего квантового кода по итогам обучения.

"Вы найдете свой путь в мире квантовой информации, поэкспериментируйте с плюсами и минусами квантовых схем и напишите свои первые 100 строк квантового кода, оставаясь в блаженном неведении о детальной квантовой физике", - добавляют организаторы курсов.

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