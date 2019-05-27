Между Европой и Японией впервые запустили железнодорожное сообщение

27 мая, 2019, 21:59

Новый сервис по Транссибирской железнодорожной магистрали под названием Trans-Siberian Landbridge, который соединит Йокогаму в Японии с Вроцлавом в Польше, запустили 23 мая

Об этом сообщает railfreight.

Сообщается, что этот железнодорожный маршрут впервые используется для соединения Японии и Европы. Сервис организован ОАО "РЖД "Логистика" и транспортной группой FESCO.

Интермодальное сообщение организовано по маршруту Порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - Пункт назначения в Европе. Общее время доставки составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - 45 дней.

FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка. "РЖД "Логистика", в свою очередь, отвечает за организацию железнодорожных перевозок.

На основе тестовой отправки стороны отработают технологию перевозки с тем, чтобы сделать услугу доступной для клиентов в июне 2019 года, а впоследствии - организовать обратную перевозку из Европы в Японию.