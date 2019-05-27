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Espreso.tvСпортЛегенда "Ромы" трогательно попрощался с командой

Легенда "Ромы" трогательно попрощался с командой


фото: REUTERS
Матч 38 тура Серии А против "Пармы" стал последним для легенды "Ромы" Даниэле Де Росси

Видео прощания "Рома" опубликовала на своей странице в twitter.

35-летний Даниэле Де Росси провел последний матч за "Рому", в которой провел всю профессиональную карьеру - с 2001 года. Последним матчем чемпиона-мира-2006 стал поединок заключительного тура Серии А против Пармы. Полузащитник был заменен на 72-й минуте и получил настоящие овации "Стадио Олимпико", на трибунах которого был аншлаг.

После завершения поединка для капитана устроили церемонию прощания, во время которой слезы не сдержали как сам герой вечера, так и игроки, тренеры и тифози Ромы. Особенно трогательным выглядел эпизод прощания Де Росси с другими знаковыми фигурами для "Ромы" - Франческо Тотти, Бруно Конти и Клаудио Раньери.

Матч завершился победой "Ромы" со счетом 2: 1.

  • 14 мая стало известно, что капитан "Ромы" Даниэле Де Росси оставит родной клуб после завершения сезона.
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