Легенда "Ромы" трогательно попрощался с командой

27 мая, 2019, 11:40

Матч 38 тура Серии А против "Пармы" стал последним для легенды "Ромы" Даниэле Де Росси

Видео прощания "Рома" опубликовала на своей странице в twitter.

35-летний Даниэле Де Росси провел последний матч за "Рому", в которой провел всю профессиональную карьеру - с 2001 года. Последним матчем чемпиона-мира-2006 стал поединок заключительного тура Серии А против Пармы. Полузащитник был заменен на 72-й минуте и получил настоящие овации "Стадио Олимпико", на трибунах которого был аншлаг.

После завершения поединка для капитана устроили церемонию прощания, во время которой слезы не сдержали как сам герой вечера, так и игроки, тренеры и тифози Ромы. Особенно трогательным выглядел эпизод прощания Де Росси с другими знаковыми фигурами для "Ромы" - Франческо Тотти, Бруно Конти и Клаудио Раньери.

Матч завершился победой "Ромы" со счетом 2: 1.

Dall'uscita dal tunnel al saluto alla Sud



I migliori momenti del giro di campo di Daniele De Rossi



# DDR16 #ASRoma pic.twitter.com/FexNaVShbX - AS Roma (@OfficialASRoma) 26 мая 2019 г.