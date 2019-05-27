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Espreso.tvОбществоКоломойский рассказал, почему поссорился с Порошенко

Коломойский рассказал, почему поссорился с Порошенко

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему поссорился с пятым президентом Украины Петром Порошенко

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" .

"Мы, кстати, через телевизор с ним и поссорились. Если вы хотите знать, что было конфликтом, это был "1 + 1". С первого же дня", - рассказал он.

Журналисты попросили Коломойского рассказать подробнее.

"Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1 + 1" что-то не то показал", - сказал он.

У него уточнили, лично Порошенко говорил.

"Лично. А я говорил: "Я не занимаюсь "1 + 1"", - сказал Коломойский.

По его словам, Порошенко ответил: "Нет, перестань, ты все это контролируешь".

На что Коломойский ответил: "Я говорю: "Я не звоню Цеголко ".

А Порошенко ему сказал: "Мы знаем, куда ты звонишь, позвони Ткаченко, наладь отношения".

"Я не могу, потому что журналисты не будут. Мы живем по-новому, всем сказано, что теперь все, новая жизнь наступила", - сказал Коломойский.

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