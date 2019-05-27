//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоломойский рассказал, как вместе с Зеленским навеселе звонили Вакарчуку

Коломойский рассказал, как вместе с Зеленским навеселе звонили Вакарчуку


фото: pravda.com.ua
Олигарх Игорь Коломойский сказал, что с Владимиром Зеленским устроил Святославу Вакарчуку "легкий троллинг"

Об этом сообщает УП.

Олигарх Игорь Коломойский и президент Владимир Зеленский , на тот момент еще лидер Студии Квартал 95, звонили в нетрезвом состоянии фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и спрашивали о поддержке Зеленского на выборах.

"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года. Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?" Смеялись", - вспомнил он.

Коломойский отметил, что время было позднее, а Вакарчук ответил сонный и тогда "абсолютно в этом направлении не думал": "Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

27 мая, 2019 понедельник

26 мая, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать