Коломойский рассказал, как вместе с Зеленским навеселе звонили Вакарчуку

27 мая, 2019, 12:40

Олигарх Игорь Коломойский сказал, что с Владимиром Зеленским устроил Святославу Вакарчуку "легкий троллинг"

Об этом сообщает УП.

Олигарх Игорь Коломойский и президент Владимир Зеленский , на тот момент еще лидер Студии Квартал 95, звонили в нетрезвом состоянии фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и спрашивали о поддержке Зеленского на выборах.

"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года. Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?" Смеялись", - вспомнил он.

Коломойский отметил, что время было позднее, а Вакарчук ответил сонный и тогда "абсолютно в этом направлении не думал": "Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел".