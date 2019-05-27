Холодницкий изменил обвинение Труханову в деле хищений завода "Краян"

27 мая, 2019, 17:06

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий согласовал изменение обвинения по делу хищений имущества завода "Краян" мэру Одессы Геннадию Труханову и другим фигурантам дела

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

При этом изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых - преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Обвинение изменили в части определения суммы средств городского бюджета, которыми соучастники завладели в рамках плана по купле-продаже зданий бывшего завода "Краян" по завышенной цене. Сумма была уменьшена до 92 659 282 грн - ранее речь шла о 185 млн грн.