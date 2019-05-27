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Espreso.tvОбществоХолодницкий изменил обвинение Труханову в деле хищений завода "Краян"

Холодницкий изменил обвинение Труханову в деле хищений завода "Краян"


фото: censor.net
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий согласовал изменение обвинения по делу хищений имущества завода "Краян" мэру Одессы Геннадию Труханову и другим фигурантам дела

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

При этом изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых - преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Обвинение изменили в части определения суммы средств городского бюджета, которыми соучастники завладели в рамках плана по купле-продаже зданий бывшего завода "Краян" по завышенной цене. Сумма была уменьшена до 92 659 282 грн - ранее речь шла о 185 млн грн.

  • Напомним, в сентябре 2016 г. мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", по 185 млн грн в частной структуры. Эта структура на начало 2016 года приобрела весь комплекс с аукциона, организованного ликвидатором госпредприятия, по 11,5 млн грн.
  • Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. На счета частной компании-продавца здания был наложен арест. С тех пор постоянно продолжались попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены в соглашении в январе 2018 года.
  • 14 февраля 2018 Геннадия Труханова задержали в аэропорту "Борисполь". Ему и его заместителю вручили подозрения . Позже Труханова отпустили на поруки .
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