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Espreso.tvСпортХакеры украли полмиллиона евро за трансфер футболиста из российского клуба

Хакеры украли полмиллиона евро за трансфер футболиста из российского клуба


фото: leparisien.fr
Интернет-мошенники украли 520 тыс. евро после перехода Леандро Паредеса из российского "Зенита" в ПСЖ

Об этом информирует Infobae.

Эти деньги французская команда была вынуждена заплатить "Бока Хуниорс", который является первой командой футболиста. Однако 520 тыс. евро в аргентинский клуб так и не пришли. Указанная выше сумма поступила на счет одного из жителей Мексики после прохождения через счет в США.

В ходе разбирательства, руководство Бока конфисковало компьютеры у сотрудников клуба, которые вели переговоры с ПСЖ. Речь идет об интернет-пиратстве.

Паредес стал игроком ПСЖ в январе 2019 года. Полузащитник в прошлом сезоне провел за парижан 22 игры, в которых сумел отличиться 2 голевыми пасами.

 

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