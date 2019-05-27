Хакеры украли полмиллиона евро за трансфер футболиста из российского клуба
27 мая, 2019, 13:09
Интернет-мошенники украли 520 тыс. евро после перехода Леандро Паредеса из российского "Зенита" в ПСЖ
Об этом информирует Infobae.
Эти деньги французская команда была вынуждена заплатить "Бока Хуниорс", который является первой командой футболиста. Однако 520 тыс. евро в аргентинский клуб так и не пришли. Указанная выше сумма поступила на счет одного из жителей Мексики после прохождения через счет в США.
В ходе разбирательства, руководство Бока конфисковало компьютеры у сотрудников клуба, которые вели переговоры с ПСЖ. Речь идет об интернет-пиратстве.
Паредес стал игроком ПСЖ в январе 2019 года. Полузащитник в прошлом сезоне провел за парижан 22 игры, в которых сумел отличиться 2 голевыми пасами.
- 21 мая стало известно, что экс-футболист сборной Украины и питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий стал первым в истории футболистом, который стал чемпионом своей страны и России в один год.