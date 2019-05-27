Канцлеру Австрии Курцу могут объявить вотум недоверия

27 мая, 2019, 08:41

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия

Об этом сообщил глава нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка в воскресенье, 26 мая, передает Deusche Welle.

Вотум недоверия могут вынести в понедельник на экстренном заседании парламента.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. В частности, его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общался с какой-то богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на соответствующие услуги.

Видео опубликовали 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.