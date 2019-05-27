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Espreso.tvМирIKEA продает дизайнерские ковры только покупателям, которые прошли сканирование мозга. Почему

IKEA продает дизайнерские ковры только покупателям, которые прошли сканирование мозга. Почему

Шведский производитель мебели IKEA решил продавать ограниченные коллекции ковров от дизайнеров, художников и модельеров только клиентам, которые смогут доказать, что они действительно хотят их купить

Об этом пишет AdAge.

Так шведы решили бороться со спекулянтами, которые покупают дизайнерские вещи за $ 500, а затем продают их на Ebay как минимум в два раза дороже.

Весной компания выпустила коллекцию ковров, произведенных в коллаборации, например, с креативным директором Louis Vuitton Вирджилом аблой, японской художницей Мисаки Каваи польским дизайнером Филиппом Паговски и другими. IKEA выпускает такие ограниченные коллекции с 2015 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы избежать перепродажи в интернете, IKEA установила в некоторых магазинах в Бельгии специальные сканеры под названием He (art) Scanner, которые якобы фиксируют сердцебиение покупателя и сканируют его мозг.

Если датчики сканера улавливают "возбуждение" от увиденного ковра или даже "любовь" к нему, то клиенту позволяют купить предмет декора, если нет - отправляют к следующему товара. Ограниченную коллекцию распродали за неделю.

И хотя в IKEA утверждают, что с помощью сканера им удалось добиться, чтобы ни один ковер не появился в интернете по завышенной цене, Next Web пишет, что это не так. Автор сайта простым поиском нашел на Ebay ковер от аблой за $ 950 и $ 1000 - от Мисаки.

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