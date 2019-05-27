IKEA продает дизайнерские ковры только покупателям, которые прошли сканирование мозга. Почему
Об этом пишет AdAge.
Так шведы решили бороться со спекулянтами, которые покупают дизайнерские вещи за $ 500, а затем продают их на Ebay как минимум в два раза дороже.
Весной компания выпустила коллекцию ковров, произведенных в коллаборации, например, с креативным директором Louis Vuitton Вирджилом аблой, японской художницей Мисаки Каваи польским дизайнером Филиппом Паговски и другими. IKEA выпускает такие ограниченные коллекции с 2015 года.
Чтобы избежать перепродажи в интернете, IKEA установила в некоторых магазинах в Бельгии специальные сканеры под названием He (art) Scanner, которые якобы фиксируют сердцебиение покупателя и сканируют его мозг.
Если датчики сканера улавливают "возбуждение" от увиденного ковра или даже "любовь" к нему, то клиенту позволяют купить предмет декора, если нет - отправляют к следующему товара. Ограниченную коллекцию распродали за неделю.
И хотя в IKEA утверждают, что с помощью сканера им удалось добиться, чтобы ни один ковер не появился в интернете по завышенной цене, Next Web пишет, что это не так. Автор сайта простым поиском нашел на Ebay ковер от аблой за $ 950 и $ 1000 - от Мисаки.