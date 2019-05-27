Гонки на Tesla над и под землей: у Илона Маска показали, как выиграть время в пути

27 мая, 2019, 17:47

The Boring Company провела тест, в котором сравнила скорость поездки по городу на машине с путешествием по туннелю

Об этом говорится в Twitter в The Boring Company.

В 2018 году The Boring Company, принадлежащая Маску, открыла свой первый тестовый подземный тоннель в Калифорнии. Теперь компания решила провести тесты и сравнить, насколько поездка в тоннеле эффективнее езды по городу на машине.

Машина, использовавшая тоннель, добралась из одной точки города в другую за полторы минуты. Второй машине, которая проезжала тот же маршрут по городу, пришлось потратить более 4,5 минуты. Максимальная скорость движения по тоннелю составила 204 километров в час, тогда как вторая машина ехала по городу со скоростью не более 70 километров в час.

The Boring Company уже заключила контракт с Las Vegas Convention Center - центр, в котором проводятся различные конференции и выставки. Комплекс планирует расширяться, и ему нужно удобное средство для передвижения, так как расстояние между некоторыми объектами составит более трех километров. Перевозить пассажиров будут вагонетки, созданные на базе автомобилей Tesla. Они смогут вмещать до 16 человек.

Чтобы узнать больше о тоннеле Маска, каким должен быть глобальный проект и где такие строения планируют использовать в дальнейшем, читайте материал "Лишить человечество пробок: Маск открывает первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом".