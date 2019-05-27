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Espreso.tvОбществоГлава РПЦ Гундяев надеется на конец "притеснения" УПЦ МП при Зеленском

Глава РПЦ Гундяев надеется на конец "притеснения" УПЦ МП при Зеленском


фото: kommersant.ru
Глава Русской православной церкви Кирилл надеется на прекращение "притеснений" верующих Украинской православной церкви Московского патриархата при президенте Владимире Зеленском

Об этом он сказал на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, передают российские СМИ.

"Совсем недавно произошло важное событие в Украине - поменялся президент. Мы надеемся, что изменится политика государства в области церкви. Прежняя власть открыто встала на путь притеснений людей по религиозному принципу ... Надеемся, что с приходом нового президента эти злоупотребления прекратятся", - сказал Кирилл.

Он пожаловался, что в Украине УПЦ МП запрещают носить название "УПЦ" и якобы против воли местных общин переводят ее приходы под юрисдикцию новой Православной церкви Украины.

"У нас много видео, когда люди просто бьют здоровые, крепкие ребята. А потом объявляется о смене юрисдикции общины", - утверждает глава РПЦ.

 

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