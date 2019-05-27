Эмоциональное выгорание признали болезнью

27 мая, 2019, 17:34

Всемирная организация здравоохранения впервые официально признала болезнью синдром эмоционального выгорания

Об этом сообщает AFP со ссылкой на обновленную Международную классификацию болезней, передает Укринформ.

"Всемирная организация здравоохранения впервые указала синдром эмоционального выгорания в Международной классификации болезней, которая считается стандартом для диагностики и медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято во время 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения.

Отмечается, что сам синдром характеризуется тремя измерениями: "1) ощущение энергетического исчерпания или истощения 2) повышенная психическая отдаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанное с работой; 3) снижение профессиональной эффективности".