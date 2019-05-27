//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭмоциональное выгорание признали болезнью

Эмоциональное выгорание признали болезнью


фото: legalhub
Всемирная организация здравоохранения впервые официально признала болезнью синдром эмоционального выгорания

Об этом сообщает AFP со ссылкой на обновленную Международную классификацию болезней, передает Укринформ.

"Всемирная организация здравоохранения впервые указала синдром эмоционального выгорания в Международной классификации болезней, которая считается стандартом для диагностики и медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято во время 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения.

Отмечается, что сам синдром характеризуется тремя измерениями: "1) ощущение энергетического исчерпания или истощения 2) повышенная психическая отдаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанное с работой; 3) снижение профессиональной эффективности".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать