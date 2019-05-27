Экс-менеджера Стэна Ли арестовали за жестокое обращение с автором комиксов Marvel

27 мая, 2019, 10:50

Бывшего менеджера Стэна Ли Кия Моргана арестовали 25 мая в Аризоне по обвинению в жестоком обращении с пожилыми людьми

Об этом сообщает AP.

Среди предъявленных 43-летнему Моргану обвинений: воровство, незаконное обогащение и незаконное лишение свободы.

Следствие, в частности, считает, что летом 2018 года, примерно за полгода до смерти Ли, Морган незаконно вывез автора комиксов из его дома в кондоминиум в Беверли-Хиллз. Для этого Морган якобы заверил Ли, что тот находится в опасности. С какой целью бывший помощник сделал это, не уточняется.

Адвокаты Ли утверждали, что Морган растратил около $ 5 млн средств Ли. Дочь Ли говорила, что помощник манипулировал ее отцом, запрещал видеться с родственниками и пытался получить контроль над деньгами и бизнесом создателя человека-паука.

Официально Моргану предъявили обвинение в присвоении $ 262 тыс., полученных от автографсессии с Ли, прошедшей в мае 2018 года.

Защита бывшего помощника отрицает все обвинения. За освобождение Моргана назначен залог в $ 300 000.

Напомним, 12 ноября умер 95-летний Стэн Ли - американский писатель, актер, продюсер, сценарист и телеведущий, создатель комиксов вселенной Marvel "Люди Икс", "Невероятный Халк", "Человек-паук", "Фантастическая четверка", "Железный человек "," Мстители "и др.