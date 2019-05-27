Экс-кандидат в президенты Петров создал "Северный Путь" и идет на выборы
Об этом Владимир Петров написал на своей странице в Facebook .
"Приветствую всех, кто живет в Печерском районе города Киева! Иду по вашему мажоритарному округу в народные депутаты. Поздравляю всех жителей киевских округов с тем, что наши люди идут по всем без исключения киевским округам. Имена, фамилии, достоинства кандидатов озвучу позже и системно ", - написал Петров.
Он объявил о создании новой партии, которая будет участвовать в досрочных выборах в парламент.
"У нас родилась "Право-консервативная партия Украины "Северный Путь", партия идет на выборы и поддерживает кандидатов по мажоритарным округам в разных городах Украины", - отметил Петров.
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- Напомним, Владимир Петров во время выборов президента Украины 30 апреля 2019 года набрал 15,5 тыс. голосов.
- Кандидат в президенты Украины Петров запустил онлайн-радиостанцию с классической музыкой.