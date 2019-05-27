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Espreso.tvОбществоЭкс-кандидат в президенты Петров создал "Северный Путь" и идет на выборы

Экс-кандидат в президенты Петров создал "Северный Путь" и идет на выборы

Экс-кандидат в президенты, политтехнолог Владимир Петров пойдет на выборы в Верховную Раду по округу в Печерском районе Киева

Об этом Владимир Петров написал на своей странице в Facebook .

"Приветствую всех, кто живет в Печерском районе города Киева! Иду по вашему мажоритарному округу в народные депутаты. Поздравляю всех жителей киевских округов с тем, что наши люди идут по всем без исключения киевским округам. Имена, фамилии, достоинства кандидатов озвучу позже и системно ", - написал Петров.

Он объявил о создании новой партии, которая будет участвовать в досрочных выборах в парламент.

"У нас родилась "Право-консервативная партия Украины "Северный Путь", партия идет на выборы и поддерживает кандидатов по мажоритарным округам в разных городах Украины", - отметил Петров.

ЧИТАЙТЕ: 10 фактов из жизни Владимира Петрова

  • Напомним, Владимир Петров во время выборов президента Украины 30 апреля 2019 года набрал 15,5 тыс. голосов.
  • Кандидат в президенты Украины Петров запустил онлайн-радиостанцию с классической музыкой.
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