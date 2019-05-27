Диджитализация: в Украине заработала национальная система е-правительства

27 мая, 2019, 16:35

В Украине заработала национальная система электронного взаимодействия между государственными органами "Трембита"

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Трембита" позволяет строить безопасные информационные межведомственные взаимодействия государственным органам и органам местного самоуправления, говорится в сообщении.

"Обмен данными происходит через интернет путем обмена электронными сообщениями напрямую между их информационными системами. Это действительно большой шаг в направлении технологий, прозрачности и оптимизации работы", - отметила Супрун.

Первый автоматический обмен данными через "Трембиту" заработал между Национальной службой здоровья Украины и Госслужбой лекарственных средств и контроля за наркотиками.

"Благодаря этому можно делать более одного миллиона автоматических проверок данных ежемесячно при реализации программы "Доступные лекарства". Ранее такие проверки проводились вручную", - отметила руководительница МЗ.

По словам Супрун, такая система позволяет провести упрощенную проверку аптечных заведений на наличие лицензии трижды - при регистрации и заключении договора между аптеками и НСЗУ, погашении электронных рецептов в аптеках и представлении аптеками отчетов НСЗУ об отпущенных лекарствах, на основании которых осуществляется возмещение их стоимости.

Отмечается, что "Трембита" позволит возместить из госбюджета стоимость лекарств по программе "Доступные лекарства" тем аптекам, которые работают по этой программе на законных основаниях.

Отмечается, что впоследствии планируется запуск электронных услуг по лицензированию в медицинской сфере, чтобы в онлайн-режиме получать лицензии на производство, продажу и импорт лекарств.