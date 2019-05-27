ДТП в Киеве: мужчина выпал из багажника на асфальт

27 мая, 2019, 13:54

В Голосеевском районе Киева, на улице Заболотного, произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

Водитель автомобиля Renault Kangoo двигался по улице Заболотного в направлении Одесской площади, говорится в сообщении.

Отмечается, что когда он решил заехать на АЗС, правой полосе двигался автомобиль Mazda 6, который и протаранил белый французский фургон в зад.

Отмечается, что от удара грузопассажирский Renault раскрутило, задние двери открылись и из багажнике на асфальт вылетел человек, который находился в середине.

Кроме того, из багажника вылетело несколько баллонов с монтажной пеной розового цвета, которые от удара взорвались, говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи "скорой", которые прибыли на место ДТП, госпитализировали его с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что в больницу забрали еще одного пассажира Renault и водителя Mazda. Последний не воспользовался ремнями безопасности и головой врезался в лобовое стекло, пробив его.

На месте работают полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, работникам которой и придется установить степень вины каждого из участников ДТП, говорится в сообщении.