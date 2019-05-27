Британский институт купил украинскую систему 3D-печати титаном
Об этом сообщает Greencubator.
Установка xBeam начнет работу в производственной локации TWI в Кембридже осенью этого года.
Цель проекта - обеспечить британскую аэрокосмическую отрасль широким ассортиментом деталей, созданных по технологии трехмерной печати.
В TWI объяснили, что украинская установка позволит институту шире использовать 3D-печать проводную.
Кроме этого, TWI вместе с "Красной волной" и другими участниками проекта будет разрабатывать специализированное программное обеспечение CAD / CAM.
Технология 3D-печати позволяет экономить значительную часть ресурсов и производить детали с меньшим количеством отходов. Компании экономят средства, одновременно уменьшая свой углеродный след. Если для изготовления детали А традиционным способом расходуется 20-30 кг титана, то с технологией xBeam от украинских разработчиков - только 3-5 кг.