Британский институт купил украинскую систему 3D-печати титаном

27 мая, 2019, 15:38

Институт сварки Великобритании (The Welding Institute, TWI) совершил первый заказ системы 3D-печати титаном xBeam-18 / I для аэрокосмической отрасли

Об этом сообщает Greencubator.

Установка xBeam начнет работу в производственной локации TWI в Кембридже осенью этого года.

Цель проекта - обеспечить британскую аэрокосмическую отрасль широким ассортиментом деталей, созданных по технологии трехмерной печати.

В TWI объяснили, что украинская установка позволит институту шире использовать 3D-печать проводную.

Кроме этого, TWI вместе с "Красной волной" и другими участниками проекта будет разрабатывать специализированное программное обеспечение CAD / CAM.

Технология 3D-печати позволяет экономить значительную часть ресурсов и производить детали с меньшим количеством отходов. Компании экономят средства, одновременно уменьшая свой углеродный след. Если для изготовления детали А традиционным способом расходуется 20-30 кг титана, то с технологией xBeam от украинских разработчиков - только 3-5 кг.