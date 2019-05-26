Звезда "Игры престолов" сменила имидж после завершения сериала
26 мая, 2019, 11:16
Софи Тернер, известная по роли Санси Старк, превратилась в блондинку
Соответствующее фото обнародовал стилист Кристиан Вуд в своем Instagram.
В течение всех восьми сезонов фэнтезийного сериала "Игра престолов" у актрисы Софи Тернер были рыжие волосы. После завершения 8-летнего проекта актриса изменила образ: теперь она блондинка и носит рваную челку.
По данным Daily Mail, актриса впервые появилась на публике с новой прической в четверг в Лондоне. Она отправилась на съемки шоу Грэма Нортона.
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