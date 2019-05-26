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Espreso.tvКультураЗвезда "Игры престолов" сменила имидж после завершения сериала

Звезда "Игры престолов" сменила имидж после завершения сериала

Софи Тернер, известная по роли Санси Старк, превратилась в блондинку

Соответствующее фото обнародовал стилист Кристиан Вуд в своем Instagram.

В течение всех восьми сезонов фэнтезийного сериала "Игра престолов" у актрисы Софи Тернер были рыжие волосы. После завершения 8-летнего проекта актриса изменила образ: теперь она блондинка и носит  рваную челку.

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По данным Daily Mail, актриса впервые появилась на публике с новой прической в четверг в Лондоне. Она отправилась на съемки шоу Грэма Нортона.

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