Звезда "Игры престолов" сменила имидж после завершения сериала

26 мая, 2019, 11:16

Софи Тернер, известная по роли Санси Старк, превратилась в блондинку

Соответствующее фото обнародовал стилист Кристиан Вуд в своем Instagram.

В течение всех восьми сезонов фэнтезийного сериала "Игра престолов" у актрисы Софи Тернер были рыжие волосы. После завершения 8-летнего проекта актриса изменила образ: теперь она блондинка и носит рваную челку.

По данным Daily Mail, актриса впервые появилась на публике с новой прической в четверг в Лондоне. Она отправилась на съемки шоу Грэма Нортона.