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Espreso.tvОбществоЗеленский отреагировал на наказание активистов, выступавших за импичмент в Ривному

Зеленский отреагировал на наказание активистов, выступавших за импичмент в Ривному


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на наказание в Ривному молодых активистов, выступавших за импичмент

Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.

Президент Украины призвал МВД не принимать мер против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. Таким образом, он отреагировал на ситуацию в Ривному, где полиция оштрафовала молодых людей, которые вышли на акцию за импичмент.

"Выяснил ситуацию якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривному. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал Зеленский.

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