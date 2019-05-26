Зеленский отреагировал на наказание активистов, выступавших за импичмент в Ривному
26 мая, 2019, 15:51
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на наказание в Ривному молодых активистов, выступавших за импичмент
Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.
Президент Украины призвал МВД не принимать мер против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. Таким образом, он отреагировал на ситуацию в Ривному, где полиция оштрафовала молодых людей, которые вышли на акцию за импичмент.
"Выяснил ситуацию якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривному. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал Зеленский.
- Напомним, 25 мая в Ривному две девушки и один парень вышли с плакатами против Зеленского, за что им выписали штрафы.
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