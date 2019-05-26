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Espreso.tvОбществоЗапрещено звонить и приближаться: Суд принял решение о бойфренда Панеттьер, который избил ее

Запрещено звонить и приближаться: Суд принял решение о бойфренда Панеттьер, который избил ее

Новому бойфренду актрисы Хейден Панеттьер Брайану Хикерсону запрещено приближаться к ней ближе, чем на 90 метров

Об этом сообщает E! News.

Лос-анджелесский суд вынес решение по Брайану Хикерсону, который в начале мая избил бывшую невесту Владимира Кличко, актрису Хейден Панеттьер.

Мужчине запрещено приближаться к Хейден ближе, чем на 90 метров. Запрет также распространяется на телефонные звонки и смс, разрешение иметь огнестрельное оружие.

Сам Хикерсон все обвинения отрицает. Предварительное слушание по этому делу назначено на 26 июня. Хейден Паннетьери не прокомментировала избиения. Через две недели после инцидента ее видели вместе с бойфрендом во время прогулки по Лос-Анджелесу.

  • В начале мая Брайан Хикерсон был арестован за домашнее насилие, но впоследствии освобожден под залог в $50 тыс.
  • О романе Хейден и Брайана стало известно в августе 2018 года. Тогда же Панеттьер и Владимир Кличко сообщили о своем решении разорвать отношения.
  • Панеттьер и Кличко были вместе 9 лет. У них родилась дочь Кая-Евдокия, которой сейчас 4 года. Дочь живет и воспитывается с отцом.
  • Хейден и Владимир хорошо отзываются друг о друге и поддерживают дружеские отношения.
  • Бывшая Кличко Панеттьер вышла в свет с новым бойфрендом
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