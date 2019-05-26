Запрещено звонить и приближаться: Суд принял решение о бойфренда Панеттьер, который избил ее

26 мая, 2019, 21:12

Новому бойфренду актрисы Хейден Панеттьер Брайану Хикерсону запрещено приближаться к ней ближе, чем на 90 метров

Об этом сообщает E! News.

Лос-анджелесский суд вынес решение по Брайану Хикерсону, который в начале мая избил бывшую невесту Владимира Кличко, актрису Хейден Панеттьер.

Мужчине запрещено приближаться к Хейден ближе, чем на 90 метров. Запрет также распространяется на телефонные звонки и смс, разрешение иметь огнестрельное оружие.

Сам Хикерсон все обвинения отрицает. Предварительное слушание по этому делу назначено на 26 июня. Хейден Паннетьери не прокомментировала избиения. Через две недели после инцидента ее видели вместе с бойфрендом во время прогулки по Лос-Анджелесу.