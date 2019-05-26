За сутки статью о Чернобыле в англоязычной Википедии прочитал более 300 тыс. человек

26 мая, 2019, 14:48

Материал интернет-справочника Википедия под названием Chernobyl disaster, что переводится как "Чернобыльская катострофа", только в течение субботы, 25 мая 2019 года, посетили 329 002 пользователей

Об этом сообщает Моя Википедия, Telegram канал представительства Вики-сообщества в Украине.

Вот как выглядит полная статика англоязычного сегмента Wiki за вчера:

1. Chernobyl disaster (329,002)

2. Aladdin (2019 film) (264,587)

3. Naomi Scott (240,323)

4. Avengers: Endgame (236,128)

5. Brightburn (184,837)

6. List of highest-grossing films (176,221)

7. 2019 Indian general election (156,485)

8. Chernobyl (miniseries) (151,393)

9. Ted Bundy (141,751)

10. Mena Massoud (125,702)

11. Narendra Modi (114,585)

12. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (102,391)

13. Billie Eilish (100,550)

14. Keanu Reeves (97,082)

15. Theresa May (95,591)

Очевидно, такое внимание к тематике Чернобыля связано с выходом первых серий мини-сериала "Чернобыль" - совместного американо-британского-шведского проекта в жанре исторического кино.

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Украиноязычный аналог статьи тоже был среди наиболее посещаемых. Однако, первенство в украинской версии Википедии уже несколько дней подряд удерживают биографии певцов Алексея Потапенко и Анастасии Каменских - бывших участников поп-группы "Потап и Настя", которые недавно соединили свои судьбы официальным браком.

Данные за 25 мая:

1. Потапенко Олексій Андрійович (7,697)

2. Каменських Анастасія Олексіївна (6,596)

3. Оцифровування (5,342)

4. Зеленський Володимир Олександрович (3,041)

5. Горова Ірина Анатоліївна (3,040)

6. Чорнобильська катастрофа (2,855)

7. Україна (2,601)

8. Чорнобиль (мінісеріал) (1,859)

9. Богдан Андрій Йосипович (1,813)

10. Соколова Яніна Михайлівна (1,509)

11. Мажоритарна виборча система (1,320)

12. Лібертаріанство (1,151)

13. Київ (1,083)

14. 25 травня (1,077)

15. Порошенко Петро Олексійович (1,063).