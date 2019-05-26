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Espreso.tvКультураИтоги Каннского кинофестиваля: Главный приз получил южнокорейский фильм "Паразиты"

Итоги Каннского кинофестиваля: Главный приз получил южнокорейский фильм "Паразиты"


фото: twitter.com/Festival_Cannes
"Золотая пальмовая ветвь" досталась режиссеру Пон Джун-хо, а лучшими режиссерами стали братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм "Молодой Ахмед"

Об этом сообщается в Twitter кинофестиваля.

Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо получил "Золотую пальмовую ветвь". Картина рассказывает о бедной семье, которая пытается улучшить свое финансовое положение любыми способами.

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Лучшими режиссерами по решению жюри стали братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм "Молодой Ахмед".

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Фото: twitter.com/Festival_Cannes

Гран-при получила Мате Диопа за фильм "Атлантика".

Приз жюри достался двум картинам - "Отверженные" Ладж и "Козодой" от Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Филе.

Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава" испанского режиссера Педро Альмодовара. Лучшей актрисой стала Эмили Бичем, сыгравшая в фильме "Малышка Джо" режиссера Джессики Гауснер.

Селин Скьямма получил приз за лучший сценарий для фильма "Портрет молодой женщины в огне".

Лучшим дебютантом был признан Сизар Диаз за исполнение роли в фильме "Наши матери".

Специальный приз жюри присудили израильскому кинорежиссеру Элиа Сулейману за фильм "Вероятно, это рай".

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