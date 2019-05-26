Итоги Каннского кинофестиваля: Главный приз получил южнокорейский фильм "Паразиты"
Об этом сообщается в Twitter кинофестиваля.
Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо получил "Золотую пальмовую ветвь". Картина рассказывает о бедной семье, которая пытается улучшить свое финансовое положение любыми способами.
Лучшими режиссерами по решению жюри стали братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм "Молодой Ахмед".
Фото: twitter.com/Festival_Cannes
Гран-при получила Мате Диопа за фильм "Атлантика".
Приз жюри достался двум картинам - "Отверженные" Ладж и "Козодой" от Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Филе.
Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава" испанского режиссера Педро Альмодовара. Лучшей актрисой стала Эмили Бичем, сыгравшая в фильме "Малышка Джо" режиссера Джессики Гауснер.
Селин Скьямма получил приз за лучший сценарий для фильма "Портрет молодой женщины в огне".
Лучшим дебютантом был признан Сизар Диаз за исполнение роли в фильме "Наши матери".
Специальный приз жюри присудили израильскому кинорежиссеру Элиа Сулейману за фильм "Вероятно, это рай".
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