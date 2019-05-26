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Espreso.tvМирИтальянец выстрелил себе в сердце из арбалета и выжил

Итальянец выстрелил себе в сердце из арбалета и выжил

В итальянском городе Турин врачи успешно извлекли из тела пациента арбалетного стрелу, которая вошла глубоко в сердце

Об этом сообщает SDE.

47-летнего мужчину доставили в городскую больницу Турина вертолетом. Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой извлекли инородное тело. Представители медицинского учреждения описали этот случай как чрезвычайно редкий, так как стрела вошла в грудь на глубину 30 сантиметров.

Медики отметили, что острие стрелы задело левый желудочек - одну из важнейших камер сердца - и прошло через легкие, при этом не вызвав мгновенную смерть. Процедуру удаления они назвали сложной, так как извлечение стрелы мог привести к неконтролируемому кровотечению.

Каким образом стрела попала в сердце мужчины, не уточняется. Врачи предполагают, что он возился с арбалетом и нечаянно выстрелил в себя. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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