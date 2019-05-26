Итальянец выстрелил себе в сердце из арбалета и выжил
Об этом сообщает SDE.
47-летнего мужчину доставили в городскую больницу Турина вертолетом. Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой извлекли инородное тело. Представители медицинского учреждения описали этот случай как чрезвычайно редкий, так как стрела вошла в грудь на глубину 30 сантиметров.
Медики отметили, что острие стрелы задело левый желудочек - одну из важнейших камер сердца - и прошло через легкие, при этом не вызвав мгновенную смерть. Процедуру удаления они назвали сложной, так как извлечение стрелы мог привести к неконтролируемому кровотечению.
Каким образом стрела попала в сердце мужчины, не уточняется. Врачи предполагают, что он возился с арбалетом и нечаянно выстрелил в себя. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
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