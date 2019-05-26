Яценюк - Зеленскому: России наплевать на международное право. Требуйте немедленного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС
26 мая, 2019, 13:52
"Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам, если такие решения России не указ, то также захватят ваших граждан, имущество и суда"
Это 26 мая 2019 года подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, передает пресс-служба его партии.
"России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации", - подчеркнул он.
Арсений Яценюк обратился к президенту Зеленскому:
"Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС".
"Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слово не друзей и не права. Это - отголосок краха мирового устройства", - подчеркнул лидер "Народного фронта" .
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