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Espreso.tvОбществоЯценюк - Зеленскому: России наплевать на международное право. Требуйте немедленного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС

Яценюк - Зеленскому: России наплевать на международное право. Требуйте немедленного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС

"Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам, если такие решения России не указ, то также захватят ваших граждан, имущество и суда"

Это 26 мая 2019 года подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, передает пресс-служба его партии.

"России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к президенту Зеленскому:

"Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС".

"Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слово не друзей и не права. Это - отголосок краха мирового устройства", - подчеркнул лидер "Народного фронта" .

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