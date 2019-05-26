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Espreso.tvОбществоВолонтеры обнародовали имена военных, которые 22 мая попали в плен вблизи Новотроицкого

Волонтеры обнародовали имена военных, которые 22 мая попали в плен вблизи Новотроицкого


фото: freeradio.com.ua
Волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк обнародовала имена украинских военнослужащих, которые попали на неподконтрольные украинские территории и попали в плен 22 мая

Имена военных она опубликовала у себя в Facebook.

Это:

ст. сержант Беспалый Роман Владимирович 17.06.1981;

ст. солдат Пундор Борис Иосифович 03.03.1965;

ст. солдат Горяинов Максим Анатольевич 28.07.1984;

ст. солдат Дуванов Ким Владимирович 25.11.1971;

ст. солдат Корсун Павел Юрьевич 21.06.1982;

прапорщик Шайдов Виктор Андреевич 27.10.1970;

ст. солдат Геймур Александр Юрьевич 1994;

ст. солдат Гордийчук Юрий Николаевич 25.09.1982.

 

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