Волонтеры обнародовали имена военных, которые 22 мая попали в плен вблизи Новотроицкого
26 мая, 2019, 13:17
Волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк обнародовала имена украинских военнослужащих, которые попали на неподконтрольные украинские территории и попали в плен 22 мая
Имена военных она опубликовала у себя в Facebook.
Это:
ст. сержант Беспалый Роман Владимирович 17.06.1981;
ст. солдат Пундор Борис Иосифович 03.03.1965;
ст. солдат Горяинов Максим Анатольевич 28.07.1984;
ст. солдат Дуванов Ким Владимирович 25.11.1971;
ст. солдат Корсун Павел Юрьевич 21.06.1982;
прапорщик Шайдов Виктор Андреевич 27.10.1970;
ст. солдат Геймур Александр Юрьевич 1994;
ст. солдат Гордийчук Юрий Николаевич 25.09.1982.
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