Вайнштейн решил заплатить пострадавшим от него женщинам $30 млн

26 мая, 2019, 09:28

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасилованиях и домогательствах, решил выплатить своим жертвам, партнерам и подчиненным $44 млн

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По сообщению адвокатов, участвовавших в обсуждении вопроса, предварительное соглашение уже заключено. $30 млн Вайнштейн готов предложить пострадавшим женщинам, а еще $14 млн будут направлены его партнерам и подчиненным в качестве судебных расходов.

Вместе с тем, по данным The New York Times, предложенная сумма вдвое меньше той, которая обсуждалась в прошлом году между группой инвесторов, которые были заинтересованы в покупке активов компании Вайнштейна, и бывшим генпрокурором Нью-Йорка Эриком Треддом Шнейдерман.

11 октября 2018 года прокуратура сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых Вайнштейну.

Адвокат Элизабет Фэгана заявила, что число пострадавших от домогательств голливудского продюсера может достигать тысячи. Фэгана занимается групповым иском против Вайнштейна от лица пострадавших. По ее словам, на домогательства пожаловались не менее 150 женщин.