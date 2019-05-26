В Украину возвращаются 5 моряков, задержанных в Египте
26 мая, 2019, 17:47
В Украину возвращаются 5 из 17 моряков с танкера Sea Shark, задержанного в Египте
Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, передает "Громадське" .
Пятеро моряков являются первой группой, которая возвращается из Египта. Завтра, 27 мая, в Украину отправится следующая группа.
"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее все украинские моряки вернулись домой", - отметил Кирилич.
- 17 мая посольство Украины направило МИД Египта ноту по поводу задержания нефтяного танкера с 17 украинскими гражданами на борту.
- 20 мая египетские военные отпустили первую группу моряков с арестованного ими танкера Sea Shark, среди освобожденных пятеро украинцев.
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