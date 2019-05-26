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Espreso.tvОбществоВ Украину возвращаются 5 моряков, задержанных в Египте

В Украину возвращаются 5 моряков, задержанных в Египте


фото: ukrinform.ua
В Украину возвращаются 5 из 17 моряков с танкера Sea Shark, задержанного в Египте

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, передает "Громадське" .

Пятеро моряков являются первой группой, которая возвращается из Египта. Завтра, 27 мая, в Украину отправится следующая группа.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее все украинские моряки вернулись домой", - отметил Кирилич.

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