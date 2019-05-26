В Украине появятся научные лицеи для школьников, интересующихся глубокими исследованиями, - Гриневич

26 мая, 2019, 12:54

Для детей, которые с детства интересуются наукой и исследованиями, а также демонстрируют талант именно к такой работе, будут создавать специальные научные лицеи

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич, комментируя принятие Положения о научном лицее и научном лицей-интернате, что было принято Кабинетом Министров, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Мы имеем очень талантливых детей, которые уже в раннем возрасте демонстрируют талант и желание заниматься исследованиями, создавать инновационные решения, искать ответы на сложные вопросы. Часто такие школьники быстрее усваивают материал, требуют иного подхода к обучению. Они есть везде, ведь ни талант, ни любознательность не зависят от места рождения, дохода семьи или национальности. Наша задача - создать условия, которые позволили бы этим детям учиться в более быстром темпе и получать углубленные знания ", - министр.

Она добавила, что научные лицеи - лишь маленький элемент, который обеспечит новые возможности в системе школьного образования. В таких заведениях дети должны будут усвоить как общий ГОСТ, так и стандарт специализированного образования научного направления как надстройки. Сейчас специализированный стандарт разрабатывается МОН и сообществом педагогов.

Научные лицеи не будут иметь в своей структуре начальной школы, то есть детей на обучение в них можно будет отбирать только с 5-го класса. Все ученики научных лицеев и лицеев-интернатов будут получать стипендии и бесплатное питание. Дети смогут как приезжать в учреждения, так и получить место в общежитии и проживать рядом со школой.

Для школьников, проживающих в лицеях-интернатах, будет организовано четырехразовое питание, а для остальных - одноразовое.

Ученики 5-8-х классов будут получать стипендию в размере 32% от обычной академической стипендии студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, учащиеся 9-х классов - 36%, учащиеся 10-х классов - 40%, а ученики 11-12 -х классов будут иметь 44% академической стипендии.

Заведение, которое захочет получить статус научного лицея, должно пройти жесткий отбор и засвидетельствовать соответствие критериям, закрепленным в упомянутом положении.

В частности, научный лицей должен:

иметь заключенный договор о сотрудничестве в сфере науки с заведением высшего образования;

иметь профильные методические комиссии;

привлечь не менее двух опытных педагогических или научно-педагогических, научных работников к руководству участия учащихся в учебно-исследовательской деятельности;

обеспечивать высокую результативность участия учащихся в учебно-исследовательской, опытно-экспериментальной, научной, конструкторской, изобретательской, поисковой деятельности, что должно быть подтверждено, в частности, наличием патентов, изобретений, реализованных исследовательских проектов и тому подобное.

Чтобы стать научным лицеем, руководителю учреждения общего среднего образования необходимо обратиться в Государственную службу качества образования. После этого ГСКО проведет внеплановый институциональный аудит и определит, соответствует ли школа этим критериям. Последнее слово о преобразовании учреждения в научный лицей будет за основателем учреждения, который им руководит. В то же время создать научный лицей в своем составе смогут и высшие учебные заведения по решению ученого совета.

Научные лицее смогут:

иметь структурные подразделения (кроме дошкольного и начального образования);

самостоятельно выбирать формы организации образовательного процесса;

разрабатывать и апробировать новые педагогические технологии, методы и формы обучения;

создавать временные (от одного семестра или триместра) научно-исследовательские классы и / или проектные группы учащихся;

самостоятельно выбирать форму, содержание и способ текущего и итогового оценивания учащихся, а также иметь собственную шкалу оценивания;

осуществлять образовательную деятельность по собственным образовательным программам, в частности сквозным (утвержденными Госслужбой качества образования);

иметь инклюзивные классы.

Научный лицей или лицей-интернат будет иметь попечительский или наблюдательный совет. Он будет предоставлять предложения и рекомендации заведения, помогать в организации мероприятий и тому подобное. В совет смогут входить представители научных учреждений, высших учебных заведений, инновационных компаний, профессиональных ассоциаций.

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