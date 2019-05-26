В США преступник пообещал сдаться полиции, если его фото наберет 15 тыс. "лайков"

26 мая, 2019, 18:18

В американском штате Коннектикут Хосе Симмс, который находится в розыске, пообещал сдаться полиции, если его фото с участка соберет 15 тыс. "лайков" в Facebook

Об этом сообщает FOX.

Лейтенант Бретт Джонсон из полиции города Торрингтон рассказал, что Симмс связался с ним через соцсети и предложил сделку.

"Он хотел 20 тысю лайков, я - 10 тыс., в результате мы пришли к компромиссу", - написал Джонсон на странице полиции Торрингтоне в фейсбуке.

На момент написания заметки пост в Facebook набрал 26000 "лайков". В обновленной версии публикации полицейские сообщили, что Симмс пока не сдался. "Мы сделаем еще одно обновление, когда он все-таки покажется. Спасибо всем, кто лайкал пост и отправлял нам информацию", - сообщил Джонсон.

На 29-летнего Симмса выписано семь ордеров на арест. Его преступления включают угрозы, ложный вызов 911 об опасности для жизни ребенка, неявка в суд и дача ложных показаний. До этого его уже несколько раз арестовывали.

Сейчас Симмс предположительно находится в Нью-Йорке. В апреле в своих социальных сетях он писал, что устал от "пряток" с полицией.