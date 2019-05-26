В США преступник пообещал сдаться полиции, если его фото наберет 15 тыс. "лайков"
Об этом сообщает FOX.
Лейтенант Бретт Джонсон из полиции города Торрингтон рассказал, что Симмс связался с ним через соцсети и предложил сделку.
"Он хотел 20 тысю лайков, я - 10 тыс., в результате мы пришли к компромиссу", - написал Джонсон на странице полиции Торрингтоне в фейсбуке.
На момент написания заметки пост в Facebook набрал 26000 "лайков". В обновленной версии публикации полицейские сообщили, что Симмс пока не сдался. "Мы сделаем еще одно обновление, когда он все-таки покажется. Спасибо всем, кто лайкал пост и отправлял нам информацию", - сообщил Джонсон.
На 29-летнего Симмса выписано семь ордеров на арест. Его преступления включают угрозы, ложный вызов 911 об опасности для жизни ребенка, неявка в суд и дача ложных показаний. До этого его уже несколько раз арестовывали.
Сейчас Симмс предположительно находится в Нью-Йорке. В апреле в своих социальных сетях он писал, что устал от "пряток" с полицией.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса