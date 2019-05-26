В Ровно две девушки и один парень вышли с плакатами против Зеленского. Им выписали штрафы

26 мая, 2019, 09:49

Трое молодых людей - 20 и 16 лет - в субботу, 25 мая 2019 года, устроили несанкционированный пикет на ровенской площади Независимости. Они держали в руках плакаты с надписями "Імпічмент президенту" и "Не кумовство, а по-брацьки" (передаем слово "по-братски" с ошибкой, как на плакате - ред.)

Подробности рассказывает местное Радио Трек .

По информации от Национальной полиции, участники акции заранее не подали соответствующую заявку, поэтому акция была несанкционированной, а ее участники должны понести ответственность в установленном законом порядке.

Правоохранителями были составлены админпротоколы по статье 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Ею предусмотрен штраф от 170 до 425 грн.

Кроме того, поскольку одна из девушек является несовершеннолетней, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 КУоАП. За это грозит штраф - от 850 до 1700 грн.

Все материалы направили в суд для принятия решения.

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16-летнюю зовут Дарья Коцюруба.

"Меня и моего друга не удовлетворили назначения на государственные должности "кварталовцев" и недавно люстрованих людей и выступление президента на русском языке на территории Украины", - отмечает она.

Действия полицейских прокомментировал ровенский адвокат Александр Бражников. В частности, журналисты спросили у него, обязана ли была полиция составлять протокол, правомерно ли составили протокол на мать Дарьи Коцюрубы.

"Если признаки общественного мероприятия-акции действительно соответствовали митингу, то составление протокола за нарушение порядка его проведения выглядит вполне обоснованным. Другое дело, была ли такая мера принуждения оправданным и не было л оснований для того, чтобы ограничиться профилактическими мерами. Однако это не делает действия полиции незаконными их правильность уже переходит в плоскость оценки мастерства, а не законности профессиональной деятельности, которую оценит выше начальство, в том числе и о месте составления протокола (на месте, в отделении). относительно оответственности родителей за так называемый недосмотр за детьми, то состав административного правонарушения отсутствует, ведь речь идет о гражданской позиции детей, за которую родители ответственности нести не должны, вроде за уклонение от обязанности кормить, одевать и способствовать обучению ", - приводит UA Ровно слова Бражникова.