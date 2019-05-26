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Espreso.tvМирВ Польше сгорел автобус Киев–Прага, в котором ехали 70 пассажиров

В Польше сгорел автобус Киев–Прага, в котором ехали 70 пассажиров


фото: tvn24.pl
В Польше полностью сгорел автобус рейса Киев–Прага, в котором ехали 70 пассажиров

Об этом сообщает TVN24.

Пожар произошел сегодня около 01:00 между Краковом и Катовице. По неизвестным причинам начался пожар в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон автобуса, людей удалось быстро эвакуировать.

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

  • Напомним, 5 мая польские таможенники из-за подозрительной сумки эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев–Перемышль.
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