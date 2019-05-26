В Киеве мотоциклист влетел в припаркованный автомобиль, есть пострадавшие

26 мая, 2019, 17:19

На Набережном шоссе в столице произошло ДТП с участием двух мотоциклов и автомобиля, в результате которого пострадали два человека

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На Набережном шоссе в сторону моста Патона не разминулись 2 мотоциклиста и Skoda Octavia. По словам водителя второго мотоцикла, Skoda стояла припаркованная на аварийке в крайней правой полосе. В это время по непонятным причинам байкер не заметил легковушку и влетел в заднюю часть авто. От удара его отбросило в другой мотоцикл, поэтому они оба разлетелись в разные стороны.

В дорожном происшествии пострадал "невнимательный" мотоциклист и пассажирка с другого байка. Их с травмами разной степени тяжести забрала скорая. На участке от Подола до моста Патона образовалась огромная пробка.