В ГСЧС рассказали о последствиях подтоплений в Западной Украине

26 мая, 2019, 08:35

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в субботу, 25 мая 2019 года, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации с подтоплением в западных областях Украины

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председательствующий на заседании вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что проведение внеочередного заседания обусловлено необходимостью еще раз скоординировать усилия всех подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий интенсивных осадков.

"Самое главное - не допустить человеческих жертв. Это единственное, что нельзя восстановить. К сожалению, имеем двух погибших - 57-летнего жителя с Ивано-Франковской области и 11-летнего мальчика из Закарпатья ", - сказал Зубко.

В свою очередь, первый заместитель Главы ГСЧС Олег Мельчуцкий доложил о мерах, принимаемых Службой.

"В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7 тыс. 300 домохозяйств, 8 тыс. 800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов ", - проинформировал Мельчуцкий.

Он также подчеркнул, что наиболее сложная ситуация отмечалась в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где в 94 населенных пунктах было подтоплено более 1 тыс. 800 жилых домов и 6 тыс. 700 домохозяйств, 8 тыс. 500 га сельхозугодий и пастбищ, повреждено 14 км береговых и более 950 зданий и сооружений.

В то же время он отметил, что о сложной метеорологической обстановке в западных областях было заранее предупреждено органы власти, что позволило оперативно организовать мероприятия по ликвидации непогоды.

"С первых часов основные усилия были сосредоточены для оказания помощи населению в зонах подтопления. Подразделениями Службы осуществлено 145 выездов, в ходе которых были эвакуированы 76 человек, отбуксировано 8 автомобилей и 2 автобуса, перевезено через подтопленные участки дорог около 600 человек ", - добавил он.

Служба продолжает обеспечивать постоянный мониторинг гидрометеорологической ситуации, проведение спасательных работ, откачку воды и предоставления местным органам власти помощи в проведении других неотложных работ.