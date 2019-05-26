//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ГСЧС рассказали о последствиях подтоплений в Западной Украине

В ГСЧС рассказали о последствиях подтоплений в Западной Украине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в субботу, 25 мая 2019 года, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации с подтоплением в западных областях Украины

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председательствующий на заседании вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что проведение внеочередного заседания обусловлено необходимостью еще раз скоординировать усилия всех подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий интенсивных осадков.

"Самое главное - не допустить человеческих жертв. Это единственное, что нельзя восстановить. К сожалению, имеем двух погибших - 57-летнего жителя с Ивано-Франковской области и 11-летнего мальчика из Закарпатья ", - сказал Зубко.

В свою очередь, первый заместитель Главы ГСЧС Олег Мельчуцкий доложил о мерах, принимаемых Службой.

"В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7 тыс. 300 домохозяйств, 8 тыс. 800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов ", - проинформировал Мельчуцкий.

Он также подчеркнул, что наиболее сложная ситуация отмечалась в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где в 94 населенных пунктах было подтоплено более 1 тыс. 800 жилых домов и 6 тыс. 700 домохозяйств, 8 тыс. 500 га сельхозугодий и пастбищ, повреждено 14 км береговых и более 950 зданий и сооружений.

В то же время он отметил, что о сложной метеорологической обстановке в западных областях было заранее предупреждено органы власти, что позволило оперативно организовать мероприятия по ликвидации непогоды.

"С первых часов основные усилия были сосредоточены для оказания помощи населению в зонах подтопления. Подразделениями Службы осуществлено 145 выездов, в ходе которых были эвакуированы 76 человек, отбуксировано 8 автомобилей и 2 автобуса, перевезено через подтопленные участки дорог около 600 человек ", - добавил он.

Служба продолжает обеспечивать постоянный мониторинг гидрометеорологической ситуации, проведение спасательных работ, откачку воды и предоставления местным органам власти помощи в проведении других неотложных работ.

  • Как уже сообщалось, на прошлой неделе западной частью Житомирщины пронесся мощный ураган .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 мая, 2019 воскресенье

25 мая, 2019 суббота

больше новостей

26 мая, 2019 воскресенье

25 мая, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать