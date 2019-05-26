В бельгийском монастыре начнут варить пиво после 220-летнего перерыва

26 мая, 2019, 16:16

Монахи расположенного в Бельгии аббатства святого Норберта расшифровали традиционный рецепт варки пива и решили снова варить напиток после 220-летнего перерыва

Об этом сообщает NPR.

Аббатство было основано в 1128 году. Там варили пиво до 1798 года, когда здание монастыря разрушили французские революционеры.

Монахи успели спасти рецепт приготовления пива, но 200 лет его никто не мог прочитать. Текст приготовления напитка был написан на предшественнике нидерландского и латинского языков.

Тогда в монастыре решили обратиться к волонтерам, которые взялись расшифровать традиционный метод пивоварения. На это у них ушло четыре года.

Отец Карл Стаутемас рассказал, что в аббатстве будут использовать часть традиционной рецептуры. "Вряд ли сейчас людям понравится вкус пива, которое пили тогда", - пояснил он. Назначенный на должность главного по пивоварению в аббатстве Марк-Антуан Сошон пояснил, что 200 лет назад пиво было достаточно безвкусным и было больше похоже на "жидкий хлеб".

Крепкое пиво (10,8% алкоголя), которое варили монахи, называлось "Гримберген", как город в провинции Фламандский Брабант, где и расположено аббатство. Сейчас пиво под таким же названием по лицензии выпускают международные компании Carlsberg и Heineken. Аббатство получает процент от их доходов. Монахи планируют начать варить свой "Гримберген" в 2020 году.