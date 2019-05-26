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Espreso.tvНаукаУченые связали пагубный климат Венеры с древними океанами. Как это возможно

Ученые связали пагубный климат Венеры с древними океанами. Как это возможно

Молодая Венера, вероятно, была более комфортной и влажной планетой, покрытой океанами, но именно они могли замедлить вращение планеты, что, в результате, привело к ее нагреву

Об этом говорится в журнале Astrophysical Journal Letters.

Сейчас Венера - раскаленная планета, температура которой достигает 460 ° С. Мощные вулканы наполняют атмосферу ядовитой серой, а давление на поверхности превышает земное более чем в 90 раз.

Однако считается, что Венера не всегда была такой негостеприимной. На ранних этапах эволюции она могла сохранять достаточно комфортный климат и океаны жидкой воды. Авторы новой статьи считают, что резкие изменения в Венеры могли быть вызваны океанами.

Одной из причин нынешнего состояния планеты стало ее медленное вращение вокруг своей оси. Местный день длится около 243 суток, и длительное стабильное освещение одних участков поверхности, пока другие надолго остаются в тени, может стимулировать местные грозные бури.

Маттиас Грин (Mattias Green) и его коллеги считают, что к такому замедленному вращению могли привести приливы, которые создают трения между массой воды и дном. Это происходит и на Земле, которая, благодаря таким процессам, замедляется за миллион лет на пару десятков секунд.

Подобный сценарий ученые смоделировали для молодой Венеры, просчитав варианты с разным уровнем ее океанов и разной скоростью вращения.

Работа показала, что приливы, вызванные движением юной планеты в гравитационном поле Солнца, действительно могли замедлять ее, причем в некоторых случаях более чем на 70 суток за миллион лет.

При этом вращение Венеры могло достичь современной скорости за считанные 10-50 миллионов лет - срок, по меркам эволюции планет, достаточно короткий. Уже вскоре океаны стали быстро испаряться и климат ее резко изменился, сделав Венеру "мертвой".

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