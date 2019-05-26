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Espreso.tvМирRolls-Royce выпустил "сундук" для шампанского, стоимостью как несколько автомобилей

Rolls-Royce выпустил "сундук" для шампанского, стоимостью как несколько автомобилей

Британский производитель лимузинов Rolls Royce выпустил "сундук" для шампанского из алюминия и углеродного волокна за $47 тысяч

Мини-бар компания показала на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inside the chest, four champagne flutes made from hand-blown crystal and arranged to draw parallels with the V12 engine . Proudly inlaid in stainless-steel, the Spirit of Ecstasy sets the same standard of unrivalled excellence expected of our motor cars .

Сообщение, распространенный Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars)

В комплекте с сундуком идут четыре бокала для шампанского, перламутровые ложки для подачи икры, охладитель для икры, а также охладители для шампанского и канапе.

"Сундук" подсвечивается LED-подсветкой, которая используется и в лимузинах Rolls Royce. В качестве материалов в мини-баре также использованы премиальная черная и красная кожа, а также дуб. Сама сундук по форме напоминает автомобильный двигатель.

Стоимость "сундуки" можно сравнить с ценой, например, трех Kia Rio в США ($ 13,9 тыс. За штуку) или одного Mercedes A35 AMG ($ 45,1 тыс).

 

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