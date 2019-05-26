Rolls-Royce выпустил "сундук" для шампанского, стоимостью как несколько автомобилей

26 мая, 2019, 20:38

Британский производитель лимузинов Rolls Royce выпустил "сундук" для шампанского из алюминия и углеродного волокна за $47 тысяч

Мини-бар компания показала на своей странице в Instagram.

В комплекте с сундуком идут четыре бокала для шампанского, перламутровые ложки для подачи икры, охладитель для икры, а также охладители для шампанского и канапе.

"Сундук" подсвечивается LED-подсветкой, которая используется и в лимузинах Rolls Royce. В качестве материалов в мини-баре также использованы премиальная черная и красная кожа, а также дуб. Сама сундук по форме напоминает автомобильный двигатель.

Стоимость "сундуки" можно сравнить с ценой, например, трех Kia Rio в США ($ 13,9 тыс. За штуку) или одного Mercedes A35 AMG ($ 45,1 тыс).