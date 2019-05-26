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Espreso.tvОбщество"Возвращайтесь завтра". В Одессе родственники уже ждут возвращения пленных русскими моряков

"Возвращайтесь завтра". В Одессе родственники уже ждут возвращения пленных русскими моряков

Днем в субботу, 25 мая 2019 года, члены семей военнопленных моряков, которые уже полгода находятся в российской тюрьме, сделали 100 бумажных корабликов и провели флешмоб под названием "Вернитесь завтра". Акция совпала с решением Морского трибунала ООН, который обязал агрессора немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда

Родители, братья и сестры военнопленных надеются, что власти РФ прислушиваются к международному правосудию и выполнят это судебное решение, передает Думская.net .

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"Я каждый день жду Андрея, - рассказывает Соня, сестра старшего матроса катера "Бердянск" Андрея Эйдера. - Мы садимся вечерами всей семьей за большой стол и вспоминаем брата, пишем письма ему, обсуждаем его реакцию на те или иные события в нашей жизни, скучаем по нему".

Сестра старшего матроса Юрия Безъязычного Кристина рассказала, что ее брат психологически сильный и агрессору не удастся его сломить.

"Он очень сильный человек, за его психологию я не волнуюсь, но понимаю, что на него оказывают большое влияние, пытаются сломать ребят", - говорит она.

Бумажные кораблики с именами наших ребят и названиями кораблей участники акции закрепили на ограждении Карантина в одесском парке Шевченко.

Совершенно неожиданно к акции в поддержку пленных украинских моряков присоединилась группа из десяти молодых людей, которые приехали в Одессу из Молдовы.

"Да, я знаю о том, что случилось полгода назад в Черном море и, конечно, хочу, чтобы ваших моряков освободили", - рассказала одна из девушек.

  • Как уже сообщалось, российская сторона должна освободить военнослужащих ВМС Украины, взятых ею в плен в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива, а также вернуть удерживаемые украинские плавсредства. Таково решение Международного трибунала ООН по морскому праву (Гамбург, ФРГ), принято днем в субботу, 25 мая 2019 года.
  • "Немедленно освободить" , - дважды повторили судьи.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует готовность к прекращению вооруженного конфликта с Украиной .
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