"Укравтодор" рассказал и показал, как продвигаются работы на автодорогах "Киев-Одесса" и "Киев-Ковель"

26 мая, 2019, 14:25

Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о ходе выполнения работ по ремонту и обустройству важных транспортных артерий страны, в частности международного значения

Об этом передает пресс-служба учреждения.

В Черкасской области продолжаются работы по текущему среднему ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев-Одесса на участке км 143 + 028 - км 152 + 918 в Жашковском районе.

Там началось устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ЩМА-20.

"Дорожное покрытие по всей протяженности автодороги М-05 Киев-Одесса этой весной оказалось в ненадлежащем состоянии из-за многих факторов, которые не зависят от дорожников. В результате длительной эксплуатации, из-за недостаточности финансирования дорожной отрасли в течение последних десятилетий, нарушения межремонтных сроков, интенсивного движения большегрузного транспорта и сверхурочной загрузки грузовиков, которые ездят по этому маршруту, дорожное покрытие автодороги М-05 Киев-Одесса претерпело значительные разрушения и требует ремонтных работ ", - отмечается в сообщениии.

А в Ровенской области выполняют работы по устройству верхнего слоя асфальтового покрытия на автодороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин. Участок общей протяженностью в 319 метров, где сейчас вкладывается асфальт, был сплошь поражен выбоинами и одной из самых на указанной дороге, поскольку дорога проходит по насыпи противопаводковой дамбы, поэтому почва под дорогой переувлажнена, что приводит к более интенсивному, чем обычно, образованию ям.

"Еще один фактор, который значительно снижает срок эксплуатации дороги - тяжеловесный транспорт со значительным превышением норм допустимой нагрузки, которые везут щебеночной продукции с карьеров расположенных рядом", - добавляют в "Укравтодоре".

Между тем в Житомирской области удалось реализовать запланированные ремонтные работы дорожного покрытия в пределах эксплуатационного содержания.

В направлении от областного центра до города Черняхов на всей протяженности местного участка международного пути общего пользования государственного значения Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (через город Винницу) ликвидирована аварийная яма, также ведутся работы струйными механизмами по устранению незначительных деформаций.

По городу Черниговка устранены сплошные разрушения дорожного покрытия. Кроме того, участки разрушенного асфальтобетонного покрытия в селе Топорище отфрезерованные и сейчас там идет устройство нового покрытия.

До этого, в направлении от города Житомир в город Бердичев (по левой стороне) от села Дворец Житомирского района в село Хажин Бердичевского - продолжаются работы по устранению повреждений на дорожной одежде пневмо-струйным методом и классическим - горячим асфальтобетоном.