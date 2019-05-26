Потенциальный соперник Ломаченко победил эффектным нокаутом

26 мая, 2019, 16:31

Потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко - американец Девин Хейни - жестко нокаутировал мексиканца Антонио Морана

Об этом сообщает Xsport .

Девин Хейни получил 22-ю победу, он не имеет ни одного поражения. 20-летний американец владеет поясом WBC International (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) и добивался боя за вакантный пояс чемпиона мира, однако не смог его получить.

Титул WBC обжалуют Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл.