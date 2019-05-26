Потенциальный соперник Ломаченко победил эффектным нокаутом
26 мая, 2019, 16:31
Потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко - американец Девин Хейни - жестко нокаутировал мексиканца Антонио Морана
Об этом сообщает Xsport .
Девин Хейни получил 22-ю победу, он не имеет ни одного поражения. 20-летний американец владеет поясом WBC International (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) и добивался боя за вакантный пояс чемпиона мира, однако не смог его получить.
Титул WBC обжалуют Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл.
OMG What a KO from Devin Haney last night #serioustalent #boxing #HaneyMoran pic.twitter.com/rxSBB1kgaj- Craig Ashley Brown (@ DonnyMagic10) 26 мая 2019
- 15 мая стало известно, что следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа.
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