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Espreso.tvСпортПотенциальный соперник Ломаченко победил эффектным нокаутом

Потенциальный соперник Ломаченко победил эффектным нокаутом


фото: BoxeoMundial
Потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко - американец Девин Хейни - жестко нокаутировал мексиканца Антонио Морана

Об этом сообщает Xsport .

Девин Хейни получил 22-ю победу, он не имеет ни одного поражения. 20-летний американец владеет поясом WBC International (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) и добивался боя за вакантный пояс чемпиона мира, однако не смог его получить.

Титул WBC обжалуют Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл.

  • 15 мая стало известно, что следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа.
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