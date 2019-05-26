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Espreso.tvМирПервый концерт после воссоединения: Spice Girls отправились в мировой тур

Первый концерт после воссоединения: Spice Girls отправились в мировой тур

Известная британская группа Spice Girls сыграла первый концерт тура в Дублине, который разочаровал многих фанатов проблемами со звуком

Об этом сообщает Daily Mail.

43-летняя Эмма Бантон, 46-летняя Джерри Холливелл, 43-летняя Мелани Браун и 45-летняя Мелани Чисголм снова объединились вместе и отправились в мировое турне. Виктория Бекхэм не вернулась в группу, но поддержала певиц на своей странице в Instagram.

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Первое шоу в рамках тура состоялось в столице Ирландии, городе Дублине. Несмотря на то, что более 70 тысяч поклонников пришли поддержать любимую группу, аншлага не было, и на стадионе осталось много свободных мест.

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Spice Girls устроили яркое шоу, однако были фанаты, которым не понравился концерт. Звук был настолько плохим, что некоторые даже выходили во время концерта, несмотря на то, что билет стоил 146 фунтов (почти 5,5 тыс. грн).

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В течение тура Spice Girls играют 13 концертов. Последний состоится 15 июня в Лондоне.

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