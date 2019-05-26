Персонаж, ставший мемом: появился первый тизер сериала "Звездный путь: Пикар"

26 мая, 2019, 10:36

Телеканал CBS показал первый тизер-трейлер сериала "Звездный путь: Пикар", который расскажет о бывшем капитане "Энтерпрайза" Жан-Люке Пикаре

Видео опубликовали на YouTube-канале Amazon Prime Video Brasil.

Сериал телеканала CBS "Звездный путь: Пикар" (Star Trek: Picard) расскажет о бывшем капитане "Энтерпрайза" Жан-Люке Пикаре, роль которого исполнит Патрик Стюарт. Последний раз Патрик Стюарт появлялся в фильме "Звездный путь: Возмездие" в 2002 году.

В тизер-трейлере зрителям показали жизнь персонажа после отставки.

Одним из создателей сериала станет Алекс Курцман ( "Мумия", "Иллюзия обмана 2"). Он также выступал продюсером двух фильмов франшизы "Стартрек", режиссером которых был Джей Джей Абрамс.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов. Премьера запланирована на конец этого года.