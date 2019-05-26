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Espreso.tvОбществоОккупанты воруют украинский песок с морского дна вблизи Джарылгача, - СМИ

Оккупанты воруют украинский песок с морского дна вблизи Джарылгача, - СМИ


фото: discoverukraine.com.ua
Контингент Береговой охраны ФСБ России в оккупированном Крыму занимается прикрытием незаконной добычи песка в Каркинитском заливе на Бакальской банке

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Район добычи находится в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины у города Скадовск в Херсонской области.

Благодаря сервису Sentinel Hub можно посмотреть это место за 12 мая 2019-му году и на спутниковом снимке заметить два судна в указанном квадрате.

По координатам 45 ° 51ь36.0 "N 33 ° 05ь24.0" E (Судно №1) находится российский пограничный сторожевой корабль Береговой охраны ФСБ России "Проворный" (406).

По координатам 45 ° 52ь12.0 "N 33 ° 09ь36.0" E (Судно №2) расположен земснаряд, который осуществляет незаконную добычу песка в Каркинитском заливе на Бакальской банке.

"Расстояние между ними составляет 5,8 километров (чуть более 3 миль), то есть чередование ПСКР "Проворный" (406) в районе осуществляется с целью прикрытия незаконной добычи при попытке задержания судна-нарушителя украинскими службами", - отмечается в материале.

После наполнения трюмов песком земснаряды с этого квадрата направляются в оккупированные города Крымского полуострова - Черноморского, Севастополя и Ялты, где впоследствии осуществляется реализация незаконно добытого.

Над таким "промыслом" работают в основном земснаряды "Печора", "Трофей", "Иртыш" и "Амур".

Эта незаконная добыча, что самое главное, нарушает экологическую ситуацию во всем Черном море.

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