Оккупанты воруют украинский песок с морского дна вблизи Джарылгача, - СМИ
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Район добычи находится в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины у города Скадовск в Херсонской области.
Благодаря сервису Sentinel Hub можно посмотреть это место за 12 мая 2019-му году и на спутниковом снимке заметить два судна в указанном квадрате.
По координатам 45 ° 51ь36.0 "N 33 ° 05ь24.0" E (Судно №1) находится российский пограничный сторожевой корабль Береговой охраны ФСБ России "Проворный" (406).
По координатам 45 ° 52ь12.0 "N 33 ° 09ь36.0" E (Судно №2) расположен земснаряд, который осуществляет незаконную добычу песка в Каркинитском заливе на Бакальской банке.
"Расстояние между ними составляет 5,8 километров (чуть более 3 миль), то есть чередование ПСКР "Проворный" (406) в районе осуществляется с целью прикрытия незаконной добычи при попытке задержания судна-нарушителя украинскими службами", - отмечается в материале.
После наполнения трюмов песком земснаряды с этого квадрата направляются в оккупированные города Крымского полуострова - Черноморского, Севастополя и Ялты, где впоследствии осуществляется реализация незаконно добытого.
Над таким "промыслом" работают в основном земснаряды "Печора", "Трофей", "Иртыш" и "Амур".
Эта незаконная добыча, что самое главное, нарушает экологическую ситуацию во всем Черном море.
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
-
22 мая, 2019 Виталий Портников: Начинать нужно не с референдумов
Читайте также
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-