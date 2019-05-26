На свое 60-летие пенсионер пробежал за 10 часов из Ивано-Франковска в родную Долину

26 мая, 2019, 13:34

В день 60-летия Ярослав Рудяк, спортсмен-ветеран, за 10,5 часов пробежал 60 километров из Ивано-Франковска в родную Долину

Об этом в соцсетях рассказала журналистка газеты "Экспресс" Анна-Сабина Ружицкая, пишет Курс.

Мужчина говорит, преодолевал по километру за каждый год жизни. В Долине господина Ярослава встречали десятки знакомых и друзей, спрашивали, почему так медленно бежал. Мужчина с улыбкой говорит, что не спешил, потому что дорогой вспоминал прожитые годы. А вспомнить спортсмену есть что.

"Я с детства в спорте. Правда, я не профессионал, но ярый любитель. Занимался вольной борьбой, в 25 лет начал бегать, с 40 пробовал себя в пауэрлифтинге. Но высоких результатов не достиг и вернулся в легкую атлетику", - отмечает он.

Уже десять лет мужчина преодолевает марафонские дистанции, выступает на всеукраинских и европейских марафонах и соревнованиях. Лучший результат спортсмена был в 2017 году, когда он пробежал 194 километра за двое суток. Господин Ярослав признается, что, возможно, и стал бы профессиональным спортсменом, но всю жизнь много работал. Мужчина трудился мотористом в Долинском управлении буровых работ. Сейчас - пенсионер. А еще марафонец-ветеран - многодетный отец, у него четыре дочери и сын.

С улыбкой господин Рудяк говорит:

"Я самый счастливый человек и спортсмен в мире, у меня аж пять "олимпийских медалей". Кстати, мой единственный сын - кандидат в мастера спорта по боксу, а дочери - стройные и спортивные красавицы".

Когда дети подросли, то мужчина начал интенсивнее тренироваться.

Ветеран-марафонец рассказывает:

"Бегаю три раза в неделю. Сначала делаю разминку 10-15 упражнений - это и наклоны, круговые движения туловищем, прыжки на одной и двух ногах, бег на месте, бег с высоким подниманием колен, бег с заворачивания стопы назад. После разминки бегу 30-35 километров Долиной, селами района, иногда добегает до Моршина".

Никакой спортивной диеты мужчина не соблюдается. При росте 150 сантиметров весит 70 килограммов.

"Мне это не мешает. Я всегда любил хорошо поесть, а побегаю - и все, что съел, пропадает", - отмечает мужчина.

Любимые блюда господина Ярослава - борщ и вареники, которые готовят ему жена с дочерьми. Правда, за две недели перед выступлением на очередных соревнованиях мужчина уменьшает свои порции пищи вдвое, почти не ест жирного и жареного. На марафонах пьет только воду с лимоном.

Несколько лет назад Ярослав Рудяк нашел в Галицком районе на дороге маленькую иконку Богородицы с Иисусом. Образок стал спортсмену оберегом. Перед каждыми соревнованиями он молится.

"Когда в 60-й день рождения я бежал из Ивано-Франковска в Долину, то дорогой молился и благодарил Всевышнего за прожитые годы, семью, детей, друзей, за то, что в силах и здоровье выступать и прославлять свой город и Украина".

Сейчас у спортсмена-любителя есть две заветные мечты: получить большую квартиру, потому что он с женой и пятью детьми живет в одной комнате, и пробежать шесть тысяч километров в американском ультрамарафоне.