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Espreso.tvОбществоНа Киевщине задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного предпринимателя

На Киевщине задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного предпринимателя

Происшествие произошло 24 мая, в 19.20 часов. На спецлинию 102 полиции Киевщины поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи села Ревне Бориспольского района, неизвестные на автомобиле Volkswagen T5, с применением спецсигналов - проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили авто Land Rover

Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника, рассказывает подробности отдел коммуникации полиции Киевской области.

Был введен в действие оперативный план "Перехват". Как следствие, уже через час, сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль Volkswagen T5.

Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников.

При себе задержанные мужчины имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду.

Подозреваемых - трех жителей Днепропетровской области и жителя АР Крым задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоев и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению вымогательств и разбойных нападений на территории Украины. Также устанавливается местонахождение похищенного транспортного средства потерпевшего.

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