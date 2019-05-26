На Донбассе погиб 33-летний старшина "Айдара" Александр Пузиков из Никополя

26 мая, 2019, 09:28

Стало известно имя украинского военного, который 24 мая 2019 года погиб в результате боевых действий

Это старшина Пузиков Александр Юрьевич, 1986 года рождения, из города Никополь Днепропетровской области, сообщил Никопольский горсовет в Facebook.

Александр служил в военной части А3488, 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Погиб 24.05.2019 г. при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Соболезнует родным и близким", - говорится в заметке.

Пузиков Александр Юрьевич родился 8 мая 1986 года в Никополе.

Окончил Никопольское профтехлицей №42 по специальности электросварщика.

С 2004-го по 2013 год проходил военную службу в в / ч А1314 "Е" Днепропетровска на должностях водителя, командира отделения, заместителя комвзвода, старшины роты.

В 2008-2009 годах - в составе украинского миротворческого контингента в Косово.

После увольнения с военной службы с 2013-го по 2016 год работал во 2-й ГПСЧ МЧС города Днепр, старший водитель.

Затем вернулся на военную службу.

Сейчас батальон "Айдар" воюет на на Горловском направлении.

По данным издания новостной, Пузиков - восьмая боевая потеря Вооруженных сил Украины в мае 2019 года.

1 мая, во время боевого столкновения возле села Николаевка (Красноармейский район) в Донецкой области получили тяжелые ранения три морпеха взвода разведки 137 ОБМП 35 ОБрМП. Командир взвода Иван Сакаль умер 6 мая - после пяти суток пребывания в коме и нескольких операций в реанимационном отделении областной больницы им. Мечникова в Днепре.

Его собрат Денис Козьма оказался на стороне боевиков, о его судьбе несколько дней не было сведений. Тело погибшего отдали украинской стороне 8 мая.

7 мая на наблюдательном посту возле пгт Южное на Горловском направлении от огнестрельного ранения из снайперского оружия пал командир отделения 2-й "афганской" штурмовой роты 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр Сергей Дрогин.

8 мая в бою под селом Павлополь, неподалеку от Мариуполя, погиб командир десантно-штурмового отделения 79 ОДШБр Владимир Коваль.

14 мая с Попаснянском районе Луганской области от пули снайпера погиб боец 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" ВСУ Антон Безверхний с позывным "Питбуль" - побратим широко известной участницы войны с Россией Яны Красной ( "Ведьмы"), жизнь которой тоже недавно оборвалась на передовой. Оба были из Харькова.

16 мая на Приазовье, возле села Водяное, при ведении двустороннего боя погиб наводчик 79 ОДШБр прапорщик Василий Джус из Ивано-Франковска.

22 мая в больнице Мечникова в Днепре умер солдат 10 ОГШБр Роман Досяк, которого ранили в Луганской области под Крымским 18 мая.